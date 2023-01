Kiev | colpito condominio a Dnipro | almeno 5 morti e 39 feriti Persone sotto le macerie

RaiNews

vedi anche Guerra in Ucraina, a Kherson nasce una bambina in un ospedaleA che punto siamo con la guerra oggi Le ultime notizie parlano di bombardamenti anche ae nella zona di ..."Il razzo russo che haoggi Dnipro ha ferito sette bambini. Il più piccolo ha tre anni. ..., Kharkiv, Odessa, Kryvyi Rih, Dnipro, Vinnytsia, Ladyzhyn, Burshtyn, Khmelnytskyi e altre città ... Kiev: colpito condominio a Dnipro, almeno 5 morti e 39 feriti - Missile russo su edificio Dnipro ha colpito porzione del palazzo dove vivevano in 200 - Missile russo su edificio Dnipro ha colpito porzione del palazzo dove vivevano in 200 Terzo attacco alla capitale del 2023, secondo le autorità ucraine. Nuove esplosioni a Kiev, capitale dell’Ucraina. Nella regione periferica di Kiev, è stato colpito un edificio residenziale nel villag ...L'uomo che avrebbe ucciso Martina Scialdone, avvocatessa di 35 anni, con un colpo di pistola si chiama Costantino Bonaiuti. Ha 61 anni ed è un ingegnere ...