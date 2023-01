Khvicha è il Domus della Serie A

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 14 gennaio 2023) Romantici scorci tratteggiano linee memorabili nella storia. Il Dieci a cui il tempo ha regalato l’immortalità ritorna per mano e per piedi di Kvarangelo, più che il Merisi ricorda il Buonarroti, geniale, autentico, cattivo, irascibile. Scultore di una partita clamorosa a cui sigillo personale ha offerto la costruzionePietà juventina per altri tre goal. Angelo di Dios, scende in campo senza timori. Viene dalla Georgia non da Reggio Calabria dunque, la sudditanza atavica nei confrontipiù pompata dagli italiani non la soffre. Così i suoi compagni, Vicotor, Zambo, Mario, Stanislav, martellano caviglie e autostima sino a sbriciolare ciò che restasperanza italiana di vedere un campionato riaperto. , l’ossigeno del calcio, la costola del pallone antico che resiste agli spifferi di fuoriclasse ad un passo dell’addio. ...