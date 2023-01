Kevin Spacey sarà premiato dal Museo del Cinema di Torino | è polemica

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ildeldiconsegnerà un premio ae la decisione ha suscitato molte polemiche, essendo l'attore ancora sotto inchiesta per presunte accuse di molestie. Ildeldiha suscitato alcune polemiche negli ultimi giorni: lunedì 16 gennaio alle 18.30protagonista di una masterclass nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana e, al termine dell'evento, riceverà un prestigioso premio dalle mani di Enzo Ghigo e del sottosegretario al ministero della Cultura Vittorio Sgarbi per il suo "contributo estetico e autoriale allo sviluppo dell'arte drammatica". Inutile dire che, a causa delle accuse di presunte molestie e violenze sessuali mosse nei suoi ...

