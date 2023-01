Kevin Spacey sarà premiato a Torino | è polemica | “Ancora aperto processo per molestie” Ma il Museo del Cinema | “Nessun ripensamento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il premio anon s’ha da dare. Sta facendo discutere ail riconoscimento Stella della Mole che lunedì 16 gennaio 2023 verrà assegnato al premio Oscar e interprete di House of Cards.la prima uscita pubblica mondiale didopo il ciclone di accuse disessuali che lo ha travolto nel novembre 2017 bloccandone sostanzialmente la carriera.ha però recentemente vinto, con verdetto di non colpevolezza, la madre di tutte le accuse: ilche vedeva come vittima Anthony Rapp, colui che per primo aveva accusato e poi denunciato l’attore pernel lontano 1996. In altri dibattimenti svoltesi negli Stati Unitiè risultato non colpevole, oppure il caso è stato ...