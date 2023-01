Kemba Walker all’Olimpia Milano | nuovo arrivo dalla NBA

(Di sabato 14 gennaio 2023) La fase cruciale della stagione è iniziata con ilanno e con il mese di gennaio, primissimo antipasto di questo lungo e interessante 2023. Nella pallacanestro, come in tantissimi sport a squadra, questo è il periodo adatto per costruire in vista del rush finale che si affaccerà in Primavera che ci traghetterà con le temperature in aumento verso la fine delle contese. Lega Basket A, Coppa Italia ed Eurolega: Olimpiavuole continuare, da campioni d’Italia in carica, il suo regno e per farlo si è gettata su un profilo che arriverà direttamenteNBA, il campionato più competitivo e spettacolare della palla a spicchi internazionale. È atteso all’ombra della Madonnina, profilo che certamente eleverà le prestazioni dei meneghini e del torneo nostrano. Grande colpo di mercato ...

