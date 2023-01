Kate Middleton | l’assurda richiesta di Re Carlo | “Devi assolutamente cambiarlo”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Una rivelazione che arriva direttamente dal Principe Harry: ecco cosa avrebbe chiesto Realla Principessa del Galles,. La moglie del Principe William, futuro Sovrano, sarebbe stata invitata in tutti i modi da Buckingham Palace a cambiare questo aspetto. Ecco di cosa si tratta., l’incredibiledi Re(Ilovetrading.it)Sono giorni davvero incandescenti per la Famiglia Reale. Nessuno – nonostante l’attesa uscita – si aspettava così tanto clamore per la prima autobiografia del Principe Harry, dal titolo Spare. Del resto, nessuno credeva – dopo le parole dello stesso Harry di voler riallacciare i rapporti con suo padre e suo fratello William – la divulgazione di così tanti segreti e retroscena. L’intento, da “vendetta” nei ...

Vanity Fair Italia

Proprio per questo, a differenza anche della stessa, lei non è costretta a presenziare a tutti gli impegni ufficiali e mondani di corte. Questa "condizione speciale", però, alla ...Non a caso, il cerchietto è apparso sulla testa di altre giovani teste coronate, daa Sofia di Svezia. Tutte desiderose di rispettare il protocollo reale che richiede la testa coperta, ... Meghan, Kate e il caso della damigella Charlotte. Adesso parla il sarto Secondo un proverbio “Arlecchino scherzando diceva la verità”. Vale anche per le teste coronate, in particolare per Kate Middleton ...L'uscita di Spare - Il minore, l'autobiografia del Principe Harry continua a tenere banco in tutti le copertine dei tabloid inglesi. Nonostante non si parli d'altro, la famiglia ...