La Gazzetta dello Sport

Grazie alla vittoria nell'Atp 250 di Adelaide 2, battendo in finale lo spagnolo Roberto Bautista Agut, Soonwoo Kwon ha eguagliato il suo best ranking di n.52 al mondo e con il secondo titolo Atp in ...... 99 ( - 24%) Microfoni HyperX SoloCast - 40 ,60 ( - 46%) CANTA TU- 17 , 90 ( - ... 85 ( - 19%) Set da veterinario Play - Doh - 16 , 90 ( - 37%)FIFA 23 Standard ... Karaoke, videogiochi e una sorella miss: Kwon ora è un idolo in Sud Corea Il Canta tu, l'iconico karaoke in voga negli anni '90, torna nella sua versione 2.0. Un ritorno, quindi, ma al passo con i tempi sin dalla scelta del luogo in cui comunicarne il rilancio: i social. Er ...