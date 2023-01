Karagumruk | un mercato 'all'italiana' | ecco 3 colpi in una settimana

TUTTO mercato WEB

...proverà a trattenerlo. Il Torino , reduce dall'impresa di San Siro, che è valsa la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ai danni del Milan, vuole chiudere alcune operazioni di......i temi che di volta in volta vengono affrontati insieme al portiere del, in Turchia. Inevitabile che si parli molto di quanto accade in Serie A e delle ultime notizie di, visto il ... TMW - Occasione Diagne: il bomber del Karagumruk di Pirlo ha un contratto in scadenza Tra Napoli e Juventus sono tante le storie che si intrecciano per quanto riguarda il mercato: da Altafini "core ingrato", passando da Zoff fino al Pipita Higuain. Secondo La Gazzetta ...Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...