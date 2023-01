Juventus umiliata dal Napoli | Le 5 verità sulla partita

(Di sabato 14 gennaio 2023) Scopri le 5sconfitta dellacontro ilnella 18a giornata di Serie A. Analisi dettagliata del match. La 18a giornata di Serie A ha visto unaemozionante tra, con ilche ha vinto in modo netto e meritato con un punteggio di 5-1. La, dopo l’eliminazione in Champions e la sconfitta contro il Milan, si è mostrata preoccupante per la sua incapacità di reagire in certe situazioni, mostrando una mancanza di leadership e coesione. Il, invece, si è dimostrato una “squadra vera”, brillante e determinato, con giocatori come Kvara e Osimhen che hanno guidato la squadra verso una possibile vittoria dello Scudetto. La filosofia offensiva del ...

E' stata solo fortuna Se lo chiedono tutti, ri - analizzando il filotto di vittorie dellae il modo in cui quei tre punti sono arrivati, si sono consumati, hanno trovato una loro continuità. IL COMMENTO - A girare il dito nella piaga è un grande ex bianconero, Zibi Boniek . Il ...... la squadra di Allegri crolla senza se e senza ma in quel di Napoli surclassata,e sbeffeggiata da una squadra quest'anno in tutto e per tutto superiore. Napoli da sogno,travolta 5 ...