Juventus | difesa da incubo al Maradona

La Juventus contro il Napoli vive una vera e propria serata da incubo soprattutto in difesa: il trio brasiliano è uscito coi cerotti dalla battaglia del Maradona. Danilo-Bremer e Alex Sandro non pervenuti nella sfida contro gli azzurri. Per La Stampa è una serata da dimenticare. Lo steso vale per la Gazzetta dello Sport che rifila a tutti e tre voti sotto al 5. Il peggiore? Alex Sandro con un 4 pieno. E il 4.5 a Bremer: «Osimhen gli scappa da tutte le parti». L'articolo proviene da Calcio News 24.