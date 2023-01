Juventus | arriva il figlio di Paolo Montero | il classe 2007 giocherà nell’under 16 bianconera

(Di sabato 14 gennaio 2023) Colpo di mercato particolare dellaper il proprio settore giovanile. In arrivo Alfonsodi, che ha difeso i colori bianconeri dal 1996 al 2005 e dall’estate scorsa allena la Primavera. . Si tratta di un, anche lui come il padre difensore e andrà a potenziare il reparto difensivo della formazione Under 16 di mister Claudio Rivalta. Nella sua ultima esperienza al Defensor Sporting ha mostrato di avere ottime qualita.infatti è già un punto fermo della nazionale uruguaiana Under 17. Struttura fisica di prospettiva, ambidestro e già piuttosto abile in marcatura.La scelta di trasferirsi a Torino è stata motivata soprattutto dall’ottima tradizione di difensori in Italia e provare a scalare le ...

Fanpage.it

... social impietosiGara fondamentale per il Milan a Lecce, dopo il trionfo del Napoli sulla... Davanti, la scossa non. Dopo il calo nel finale con la Roma e il ko inatteso con il Torino in ...Colpo di mercato a effetto della Juve per il proprio settore giovanile. In arrivo Alfonso Montero, figlio di Paolo, che dall'estate scorsa allena la Primavera bianconera. Anche lui è un difensore: ... Il pullman della Juventus arriva a Napoli: accoglienza caldissima dai ... Juventus: arriva il figlio di Paolo Montero, il 2007 giocherà nell'under 16 bianconera. Nuovo acquisto per il settore giovanile della Juventus.La Juventus deve stare attenta sul futuro di Di Maria, dato che un club si starebbe muovendo per acquistarlo nel mercato di gennaio ...