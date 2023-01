Juventus allo sbando | la rissa in campo a Napoli sfuggita a tutti

(Di sabato 14 gennaio 2023) Se Angel Di Maria per un tempo è stato l'unico bianconero all'altezza della sfida con il, Federico Chiesa ci ha provato con grande generosità, ma non è riuscito a combinare granché. Partito titolare, ha toccato appena 34 pni ed è riuscito a concludere in una sola circostanza: di certo non lo ha aiutato lo schieramento scelto da Massimiliano Allegri, che lo ha praticamente sacrificato da terzino contro la fortissima catena formata da Mario Rui e Kvaratskhelia. Chiesa è ovviamente andato in grande sofferenza nel giocare fuori ruolo e ad un certo punto ha sfogato tutta la sua frustrazione. È accaduto subito dopo il raddoppio del, siglato dal georgiano su assist di Osimhen: non sapendo ovviamente di essere ripreso proprio in quel momento dalle telecamere, Chiesa se l'è presa platealmente con Danilo e Locatelli, ...

Diffidati in vista della, calcoli Penso alla partita di domani, nessun calcolo. Speriamo ... Coppa Italia giovedì Domani c'è la Salernitana, non dobbiamo pensare giàSpezia perchè si ...BERGAMO - "Lapuò essere pericolosa dopo il ko per 5 - 1 contro il Napoli In questo momento sto pensando alla Salernitana e poiSpezia, poi penseremo alla Juve. Non farò calcoli coi diffidati". Gian ...BERGAMO (ITALPRESS) - 'La Juventus può essere pericolosa dopo il ko per 5-1 contro il Napoli In questo momento sto pensando alla Salernitana e ...Durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio sanzionate per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo 6 persone per essersi presentate allo stadio senza biglietto.