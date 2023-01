Juventus | Allegri | Sconfitta meritata | complimenti al Napoli

(Di sabato 14 gennaio 2023) Massimiliano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo lacontro il, ecco le sue parole: "C'è da fare ialche ha fatto una bella partita. Noi eravamo un po' bassi di energia. Dopo i primi 20 minuti in cui abbiamo avuto un po' di difficoltà perchè eravamo troppo bassi, abbiamo avuto alcune situazioni buone ma il calcio è anche questo, peer loro ogni tiro poteva essere un gol. Bisogna rimettersi in piedi, recuperare le energie e iniziare di nuovo a lavorare, il campionato è lungo e ci sono tanti punti a disposizione. Cosa fa più male? Le sconftte sono pesanti, a volte sono immeritate, stasera èe siamo arrivati con un carico di energie inferiori, ci sono situazioni in cui rischi di ...

Rientrato in campo, ha chiesto ripetutamente la sostituzione adin panchina. Al momento della sostituzione, però, il direttore di gara ha deciso di rimandare il cambio a dopo la battuta del ...Il Napoli travolge laper 5 - 1 nell'anticipo della 18esima giornata della Serie A. Gli azzurri, primi in ... La Juve ditorna in partita al 42' con Di Maria, che insacca di sinistro ...Arrivano le dichiarazioni di Massimiliano Allegri al termine della sconfitta contro il Napoli per 5-1. Ecco cosa è successo a Dazn ...Intervenuto alla Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato nuovamente della Juventus: "Vorrei parlare di uno dei centrocampisti più forti della storia, Andrea Pirlo. Allegri non lo ...