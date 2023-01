Juvemania | Allegri come Maifredi con Chiesa terzino | Bremer sembra Boumsong

Massimilianodopo un anno e mezzo di confusione ed errori sembra finalmente aver ritrovato il bandolo della matassa. Questa Juventus è proprio la sua squadra ideale, porta inesorabilmente il ...Recuperare tuttideve esser orgoglioso dei giovani lanciati in quest'ultimo periodo e di quanto fatto nelle ultime partite di campionato dalla propria squadra (tutta) perché esser riusciti a ...Dopo oltre 50 giorni di sosta è finalmente ripartita la Serie A e subito con una sorpresa in vetta: anche il nuovo Napoli stellare di Spalletti è battibile e la sconfitta subita a San Siro contro l’In ...Pronti per la Cremonese L’ultima partita del 2022 della Juventus ci lascia alcune indicazioni importanti, anche se di gara amichevole si parla e quindi da prendere pur sempre con le molle. Intanto la ...