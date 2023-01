Juve Stabia | la lista dei convocati per la gara contro il Monterosi

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Il tecnico Leonardo Colucci ha reso nota ladei 26 calciatoriper il match, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 15 gennaio 2023, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Portieri: Barosi, Maresca, Russo. Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Vimercati. Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Erradi, Gerbo, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi. Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Guarracino, Pandolfi, Santos, Silipo, Zigoni. Non: Sarri. Indisponibili: Esposito. Squalificati: – L'articolo proviene ...

ilmattino.it

espulso Cisco (VF) Domenica 15 gennaio Latina - Catanzaro: ore 14.30 Picerno - Giugliano: ore 14.30 Audace Cerignola - Fidelis Andria: ore 17.30 Avellino - Monopoli: ore 17.30- Monterosi ...LA CLASSIFICA Palermo 24 Potenza 22 Foggia 21 Bari 21 Catanzaro 17 Virtus Francavilla 1514 Avellino 14 Fermana 13 Gubbio 8 Latina 7 Turris 6 Juve Stabia, arriva il Monterosi e Colucci avverte: «Serve concentrazione contro una squadra tosta» Mister Leonardo Colucci è salito presso la sala stampa del R. Menti per rispondere alle domande dei media. Le vespe attendono il Monterosi nell’impianto sportivo di Via Cosenza per la sfida valida per ...Il tecnico Leonardo Colucci ha reso nota la lista dei 26 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Monterosi, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, ...