Juve | Spalletti coglie nel segno | si può spendere tanto e lottare per nulla? | Primapagina

(Di sabato 14 gennaio 2023) 2023-01-14 16:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: “Lantus è imbottita di campioni, non può non essere favorita. Certi investimenti si ripagano giocando per lo scudetto e per la vittoria della Champions. Non c’è quarto posto che li soddisfi”. Queste erano state le parole scelte da Lucianoper presentare il match del Maradona stravinto dal suo Napoli contro dei bianconeri quantomai inermi davanti al calcio spettacolo mostrato da Osimhen e compagni. Una provocazione che ha colpito ancora più neldopo 90’ dominati dagli azzurri che hanno rispedito gli eterni rivali a -10 in classifica. Con uno scudetto diventato sempre più una chimera e nell’anno della più cocente eliminazione dalla Champions League, arrivata già ai gironi, alla Continassa urge ...