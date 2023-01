Juve- Di Maria | l’argentino predica nel deserto bianconero | l’unico a salvarsi nel naufragio di Napoli

(Di sabato 14 gennaio 2023) Una traversa, un gol e diverse giocate di qualità, così Diriesce ada un 4 certo dopo la partita contro ilUna traversa, un gol e diverse giocate di qualità, così Diriesce ada un 4 certo dopo la partita contro ilnel. Unico giocatorea metterci qualcosa in più per provare a scardinare la difesa azzurra. La Gazzetta dello Sport gli garantisce un bel 7 come voto. Una sufficienza in mezzo a una sfila di 4/4.5 e 5. «La sua classe rende ancora più evidente la differenza con il resto della squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dove la grande assente è stata la, tutta la. Nonostante un Diispirato, rabbioso, ...Aveva osato anche la, in partenza, schierando quattro giocatori offensivi come Milik, Di., Chiesa e Kostic. Tanti per le abitudini di Allegri, forse troppi. Nel senso che la squadra è ...Tutto si può dire di Allegri tranne che non sia uno che sa cosa dire prima di una partita importante. Alla vigilia del big match con il Napoli, ad esempio, Allegri aveva detto che la ...Su La Stampa: Juve a pezzi. Cinque gol addosso e dieci punti di distacco. Umiliata dal Napoli, in particolare dai suoi due simboli: Osimhen su tutti, un incubo per Bremer. Unica, ...