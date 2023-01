Juve | Allegri e la bocciatura del ‘corto muso’

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lacrolla a Napoli e con i bianconeri si sbriciola in una serata la filosofia delassociata a Massimiliano. La giornata disastrosa della Vecchia Signora, demolita dal Napoli di Luciano Spalletti, segna il ritorno alla realtà per la squadra e per l’allenatore dopo il filotto di 8 vittorie consecutive senza subire gol. Due mesi di successi – spesso risicati – griffati dalla concretezza portata all’estremo hanno illuso sulla solidità e sulla competitività di un progetto che, al primo vero esame del 2023, ha mostrato tutte le sue lacune tra panchina e campo. A Napoli si è vista la solitantus osservata più volte nei 18 mesi dell’2.0. Approccio soft senza aggredire la partita, atteggiamento rinunciatario di default, palla e campo ceduti ...

Il fungo Adani rispunta con la pioggia antiUn'analisi che mette nel mirino subito, aprendo un nuovo capitolo della saga Lele contro Max: "Chi doveva prendere il georgiano Perché ok ...Al primo esame vero, contro il Napoli che propone calcio e ha un'identità consolidata, laè evaporata e la ricetta di, improvvisamente, ha mostrato tutta la sua inadeguatezza. Si è ...Gazzetta e Corriere dello sport bocciano Allegri. Gazzetta:La scelta di Chiesa a tutta fascia scopre la destra, gli errori individuali fanno il resto. La fase difensiva non regge a ...La capolista Napoli è sempre più sola al comando. La Juventus, dopo otto vittorie consecutive in campionato con zero gol incassati, stecca la nona e crolla in maniera clamorosa al Maradona subendo cin ...