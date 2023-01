Juve | Allegri e la bocciatura del ‘corto muso’

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lacrolla a Napoli e con i bianconeri si sbriciola in una serata la filosofia delassociata a Massimiliano. La giornata disastrosa della Vecchia Signora, demolita dal Napoli di Luciano Spalletti, segna il ritorno alla realtà per la squadra e per l’allenatore dopo il filotto di 8 vittorie consecutive senza subire gol. Due mesi di successi – spesso risicati – griffati dalla concretezza portata all’estremo hanno illuso sulla solidità e sulla competitività di un progetto che, al primo vero esame del 2023, ha mostrato tutte le sue lacune tra panchina e campo. A Napoli si è vista la solitantus osservata più volte nei 18 mesi dell’2.0. Approccio soft senza aggredire la partita, atteggiamento rinunciatario di default, palla e campo ceduti ...

Però, in casa, forse non è davvero tutto da buttare. La lezione è di quelle da imparare a ...bisogna riavvolgere il nastro e arrivare fino al 30 maggio 1993 quando fu il Pescara del Max...Aveva osato anche la, in partenza, schierando quattro giocatori offensivi come Milik, Di. Maria, Chiesa e Kostic. Tanti per le abitudini di, forse troppi. Nel senso che la squadra è ...Il 5-1 alla Juve ha ricordato ai tifosi più anziani quello del 1° settembre 1990 nella sfida per l'assegnazione della Supercoppa giocata al San Paolo. E' una ...L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza il netto 5 a 1 del Napoli sulla Juventus, una delle peggiori punizioni inflitte nella storia al club ...