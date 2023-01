Agenzia ANSA

Commentaprimo Ivan, tecnico del Torino , presenta in conferenza stampa la sfida con lo Spezia e torna anche sul successo in casa del Milan in Coppa Italia: 'Svolta dal punto di vista psicologico ..."Se arrivi decimo, sarebbe come uno scudetto: il valore più o meno è quello, al momento siamo nel punto più alto delle nostre possibilità": così il tecnico del Torino, Ivan, sugli scenari che attendono la squadra in vista della seconda parte di campionato. "Devo ancora pensare bene alla formazione, volevo dare continuità ma bisogna vedere se riusciremo a reggere ... Juric: per il Toro il decimo posto sarebbe come uno scudetto - Calcio "Se arrivi decimo, sarebbe come uno scudetto: il valore più o meno è quello, al momento siamo nel punto più alto delle nostre possibilità": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, sugli scenari che at ...TORINO, 14 GEN - "Se arrivi decimo, sarebbe come uno scudetto: il valore più o meno è quello, al momento siamo nel punto più alto delle nostre possibilità": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, sug ...