Jeff Zimbalist | Il caso Super League e una docu-serie che spiega la crisi d' identità del calcio

'La lotta per il calcio - Il caso Super League' è diretta e prodotta dal vincitore dell'Emmy Award(The Two Escobars). I quattro episodi sono tutti disponibili su Apple TV+. Scopri ...'La lotta per il calcio - Il caso Super League' è diretta dal regista vincitore di un Emmy("The Two Escobars", "The Line", "La generazione del surf - Momentum Generation"), che è ... Super League: The War for Football, intervista al regista Jeff Zimbalist I tifosi, il business del calcio, lo sport e un ricordo su Pelé: il regista Jeff Zimbalist racconta La lotta per il calcio - Il caso Super League, docu-serie in quattro episodi disponibile su Apple TV ...Covering the four pivotal days that saw the rise and fall of the European Super League, a new documentary reveals the shadowy machinations of football's elite.