Jason Bateman tra cinema e televisione

(Di sabato 14 gennaio 2023)Kent(14 gennaio 1969): un Golden Globe (2005) e un SAG Award (2019) come miglior attore. Una carriera variegata tra, che alterna recitazione, regia, doppiaggio e produzione. Figlio d’arte talentuoso e versatile, marito innamorato (della bella e famosa Amanda Anka, occorre precisarlo!) e padre premuroso. Con i suoi occhi azzurri e il suo sarcasmo, lo riconosciamo nelle più fortunate sitcom americane, nonché in titoli di successo candidati a premi altisonanti. In onore dei suoi odierni 54 anni, ripercorriamo le tappe fondamentali della sua carriera. Il giovane esordio diSiamo negli anni ’80: a soli 12 annisi ritrova sul set de La casa nella prateria (1981-82) nel ruolo di James Cooper Ingalls. L’anno ...

... Inventing Anna Niecy Nash, Dahmer - Mostro: la Storia di Jeffrey Dahmer Amanda Seyfried, The Dropout Miglior attore in una serie TV drammatica Jonathan Banks, Better Call Saul, Ozark ......Stefano di Silvia Bombino Quanti milioni ha guadagnato Harry dalle vendite del libro Spare di Silvia Bombino Miglior attore in una serie drammatica Jonathan Banks ( Better Call Saul )...