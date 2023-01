Jack Nicholson non esce di casa da un anno | Temiamo che faccia la fine di Brando

Leggi su movieplayer

(Di sabato 14 gennaio 2023) Crla preoccupazione dei parenti attorno alle condizioni di salute, soprattutto mentali, di. La sua ultima apparizione pubblica risale al 2021. L'ultima volta in cui l'attore premio Oscar è stato visto in pubblico risale al 19 ottobre 2021, giorno in cui era andato a vedere una partita dei Lakers assieme al figlio Ray. Da alloranon si è fatto più vedere, rimanendo chiuso nella sua villa a Los Angeles. Preoccupatissimi i suoi cari amici che temono in un decadimento cerebrale. "Nonda un, la suaè il suo castello. Vorremo soltanto che uscisse di più e di dicesse come sta.che possa morire da solo come Marlon" hdichiarato ai microfoni di ...