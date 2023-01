Jack Bonaventura rinnova

Milan News

... 10 gol e 13 assist: questo lo score dei due anni e mezzo diin viola. Una rinascita dopo l'addio doloroso al Milan , con quel contratto non rinnovato tra mille polemiche.aveva e ha ...5+ CABRAL - La squadra lo cerca spesso con lanci dalle retrovie e lui, come ha sottolineato, ha cominciato a capire i meccanismi e il calcio italiano (senza la i maiuscola...). A ... Ex Milan, ufficiale il rinnovo di Jack Bonaventura con la Fiorentina fino al 2024 Il club toscano ha ufficializzato l’accordo con il centrocampista che prevede l’opzione per un’ulteriore stagione ...La Fiorentina ha annunciato il rinnovo di Giacomo Bonaventura fino al 2024 con opzione per il 2025 Rinnovo importante in casa Fiorentina: Giacomo Bonaventura ha prolungato il proprio accordo con il cl ...