Iva Zanicchi | qual è la malattia gravissima del marito Fausto Pinna

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 14 gennaio 2023)è ildi Iva, i due insieme da quasi quarant’anni ha condiviso tutto, i momenti di gioia e dolore, come quello che stanno affrontando in quest’ultimo periodo. L’uomo infatti sta combattendo contro unadi cui laha deciso di parlare dopoche mese dalla fine delle cure. Iva infatti ha espresso tutta la sua ansia, sottolineando che per pudore non ama parlare del dolore ma silenziosamente, lei e il, affronteranno anche questo intoppo. Laha detto al suo pubblico chesoffre di una grave forma di tumore ai polmoni, a causa probabilmente delle 90 sigarette che fumava ogni giorno. Queste infatti sono state probabilmente la ...