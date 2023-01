Agenzia ANSA

Rocca ci sono sei liste: Fratelli D'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Rinascimento, ... Sonia Pecorilli è la candidata per il Partito Comunista. Fabrizio Pignalberi invece è ..."La Roma è una squadra forte, piena di talento, per noi domani sarà un banco di prova di difficoltà elevatissima". Lo ha detto Vincenzoalla vigilia della trasferta all'Olimpico contro i giallorossi, la prima per la Fiorentina in questo inizio 2023. "Ci aspetta una gara tosta per cui servirà la massima attenzione - ha ... Italiano, con la Roma banco di prova difficilissimo - Calcio MILANO (ITALPRESS) – “Il fondatore del pensiero di destra in Italia è stato Dante Alighieri. La destra ha cultura, deve solo affermarla”. Lo ha affermato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ...Le parole di Martina Trevisan, intervistata dal Corriere dello Sport, sulla conclusione della scorsa stagione e l’approccio verso il 2023. Particolare importanza ha avuto la United Cup, competizione i ...