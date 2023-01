Iran | impiccato l' ex vice - ministro Akbari | accusato di essere una spia britannica

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il boia non si ferma ma in questo caso le rivolte non c'entrano. L'ha eseguito la condanna a morte per impiccagione di Alireza, l'uomo con doppia nazionalitàiano -...

... il 61enne Akbari era stato arrestato nel marzo 2019 con l'accusa di 'corruzione sulla terra e di aver agito per minare la sicurezza dell'all'interno e all'esterno del Paese attraverso il ...Il regime iraniano haAlireza Akbari, ex viceministro alla Difesa. Accusato di spionaggio. Perché proprio ...L'Iran ha eseguito la condanna a morte per impiccagione di Alireza Akbari, l'uomo con doppia nazionalità iraniano-britannica accusato di spionaggio per conto dell'intelligence… Leggi ...L'Iran ha eseguito la condanna a morte per impiccagione di Alireza Akbari, l'uomo con doppia nazionalità iraniano-britannica accusato di spionaggio per conto dell'intelligence britannica.