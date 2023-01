Iran | impiccato ex viceministro Akbari

Aveva anche la cittadinanza britannica. Era accusato di essere una spia per Gb Alireza Akbari, l'ex viceministro della Difesa condannato come spia britannica, è statodal regime iraniano. Lo riportano i media locali. Alla famiglia di Akbari, che aveva anche la cittadinanza britannica, è stato chiesto di andare in prigione mercoledì scorso per "la visita ...L'ha eseguito la condanna a morte per impiccagione di Alireza Akbari, l'uomo con doppia nazionalità iraniano - britannica accusato di spionaggio per conto dell'intelligence britannica. Lo ha ...E’ stato giustiziato il cittadino iraniano-britannico accusato di spionaggio da Tehran. Alireza Akbari era stato condannato a morte per essere stato ritenuto colpevole di «corruzione e di aver dannegg ...(Adnkronos) – Alireza Akbari, l’ex viceministro della Difesa condannato come spia britannica, è stato impiccato dal regime iraniano. Lo riportano i media locali. Alla famiglia di Akbari, che aveva anc ...