Iran | il prezzo della libertà

(Di sabato 14 gennaio 2023) Da oltre tre mesi alle proteste, in particolare dei giovani, il regime degli ayatollah risponde con una violenza crescente, culminata con pallottole e impiccagioni. Ma quali sono le reali possibilità di cambiamento nel Paese islamico? Hanno gridato insieme gli sloganrivolta che sta attraversando l’da più di tre mesi. Hanno danzato intorno ai falò. Insieme, uomini e donne in molti casi hanno bruciato i loro hijab e sciolto i capelli. Persone di ogni età, estrazione sociale, appartenenza etnica, gridano temerarie: «Donna, vita,!», «Morte a Khamenei!», «Morte al regime, assassino di bambini!». Sono le più vaste proteste dalla rivoluzione islamica del 1979, che come un’onda hanno travolto tutte le principali città del Paese: da Teheran a Gorgan, da Sanandaj a Isfahan. Le università sono state invase dai giovani, ...

