Iran | i boia di Stato non fermano la rivoluzione

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il regime degli ayatollah che domina sull’da oltre 40 anni continua a mietere vittime nel tentativo di reprimere la rivolta popolare in atto da 4 mesi. Idihanno impiccato Alireza Akbari, ex viceministro della Difesa. E si teme per la vita del rapper Toomaj Salehi, arreda mesi e sottoposto a torture. Ma lain corso nel paese non si ferma. Akbari, dalla doppia cittadinanzaiana e britannica, era sotto accusa per spionaggio e i magistrati lo avevano condannato a morte per “corruzione“. L’ex viceministro doveva rispondere anche di “aver danneggiato la sicurezza interna ed esterna del Paese passando informazioni di intelligence” secondo le accuse del regime. Alcune ragazze dell’a cui le milizie di regime ha sparato agli occhi con ...

