Iran | giustiziato uomo accusato di essere spia britannica

- Ennesima impiccagione in. L'ultima vittima del regime è il 61enne Alireza Akbari, doppia cittadinanza iraniana e britannica. Akbari, accusato di spionaggio, era stato condannato a morte per ...Inun cittadino britannico, ex funzionario della Difesa, accusato di spionaggio. Non si ferma la 'giustizia' col cappio ...In Iran è stato giustiziato Alireza Akbari, cittadino iraniano-britannico accusato di aver passato informazioni di intelligence.Alireza Akbari è morto: l’uomo accusato dall’Iran di spionaggio per conto dei servizi segreti britannici (MI6) è stato impiccato. È stato condannato alla pena capitale per aver "danneggiato la sicurez ...