Investita da un’auto a San Giorgio | 87enne trasportata all’ospedale

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel Sannio (Bn) – Brutta disavventura per una signora di 87 anni che è statada una Peugeot 105 a Sandel Sannio, lungo via Roma. Alla guida dell’auto c’era un’altra donna, ultracinquantenne. La sfortunata anziana è stata immediatamente soccorsa eal San Pio dal 118, accorso sul posto. Presenti anche i Carabinieri e i Vigili Urbani del centro sangiorgese. Per la donna si sospetta una frattura dell’anca e del ginocchio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.