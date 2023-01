Intervista reale all’intelligenza artificiale | molte informazioni e altrettanti rischi “Ho i miei limiti | non ho sentimenti | non voglio rubare il tuo lavoro ma posso migliorarlo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Un po’ Hal 9000, il computer senziente di 2001:Odissea nello spazio che non ne vuol sapere di essere scollegato, un po’ chatbot da operatore telefonico: vuoi per la hype da social network, vuoi perché Internet non vedeva qualcosa di veramente “nuovo” da un po’, da un paio di mesi tutti parlano solo di ChatGPT, l’intelligenzasviluppata da OpenAI. Apocalittici e integrati si stanno scannando da settimane: cancellerà il, la cultura e il sapere o sarà invece un aiuto prezioso all’essere umano? C’è chi la vede come la prima vera minaccia al monopolio informativo di Google, chi come un oracolo miracoloso. Chi teme la SkyNet di Terminator 2 – “Divenne autocosciente alle 2:14 del mattino… lanciò i missili nucleari alle 18:18” – e chi ci ha persino scritto un libro “a quattro mani” come Rocco Tanica. Di certo attira molti investimenti – ...