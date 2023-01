Intercettazioni | per Nordio 160 milioni sono un costo “esorbitante” Ma grazie agli ascolti ogni anno lo Stato recupera miliardi dalle mafie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ormai quello di Carlosembra un mantra: le“hdei costi enormi, esorbitanti“, ha ripetuto nell’ultimo question time al Senato. E a quanto ammontano queste spese faraoniche? “Tra i 160 e i 180di euro l’“. Detta così sembra una somma eccessiva, uno dei tanti sprechi da tare, come i vitalizi o le auto blu. Ma a differenza di tanti altri esborsi istituzionali, quelli per gli strumenti d’indagine nondenari buttati dalla finestra. Anzi. Ciò che il ministro della Giustizia non ricorda – pur avendo fatto il magistrato per tanti anni – è chealleloriescea mettere le mani su patrimoni miliardari, ...