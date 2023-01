Inter Verona streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

(Di sabato 14 gennaio 2023)live, tv e probabili formazioni delladellaTV – Oggi, sabato 14 gennaio 2023, alle ore 20,45scendono in campo allo stadio San Siro di Milano,valida per la 18esima giornata dellaA 2022-2023.intv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come elanel dettaglio:vederla in tv e liveLa...

La Gazzetta dello Sport

Le probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Onana, Bastoni, Acerbi, Skriniar; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Gagliardini, Darmian; Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi. A ...Dalle 18 il Lecce incontra il Milan, mentre stasera alle 20.45 l'ospita ila San Siro ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Cremonese - Monza ( HIGHLIGHTS ) leggi anche Bufera per ... L’Inter e il progetto Asllani. Acerbo per la regia Inzaghi lo schiera mezzala Dove vedere Inter-Verona. Quando si gioca Inter-Verona Per Sky, i canali dedicati saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K e Sky Sport (251). (Spazio Inter) L'Inter è pronta ..."Sappiamo cosa ci aspetterà a Riyadh nella Supercoppa contro il Milan: conosciamo l'importanza di quella partita per noi, per la società e per i tifosi, ma domani giochiamo con il Verona. Andrà in cam ...