Inter-Verona sabato 14 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’che sembrava rientrata nella corsa scudetto battendo il Napoli potrebbe esserne uscita facendosi raggiungere due volte dal Monza, un pareggio che harotto la striscia di tre vittorie consecutive della squadra di Inzaghi che in campionato non sta trovando la continuità necessaria per accorciare la classifica e che ha dovuto faticare anche contro il InfoBetting: Scommesse Sportive e

L'ospita ilcon la volontà di ottenere un successo prezioso, agganciare la Juventus e tenersi stretta la zona Champions. La formazione di Inzaghi deve guardarsi le spalle, dove ci sono ...Commenta per primo(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic,...L'Inter è pronta per ospitare l'Hellas Verona per il match di Serie A. I nerazzurri scelgono Gagliardini a centrocampo con Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, invece, giocano Dzeko e Lautaro con Luka ...Momento delicato in casa Inter, con un calendario fitto di impegni e nulla da poter lasciare per strada. I due punti sfumati a Monza gridano vendetta e allora i nerazzurri intendono riprendere immedia ...