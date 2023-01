Inter-Verona sabato 14 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Inzaghi punta su Dzeko e Lautaro Martinez

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’che sembrava rientrata nella corsa scudetto battendo il Napoli potrebbe esserne uscita facendosi raggiungere due volte dal Monza, un pareggio che harotto la striscia di tre vittorie consecutive della squadra diche in campionato non sta trovando la continuità necessaria per accorciare la classifica e che ha dovuto faticare anche contro il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Alle 20.45 scenderanno in campoed Hellas. Ecco le formazioni ufficiali di Simone Inzaghi e Marco Zaffaroni Ecco le formazioni ufficiali di- Hellas(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi. HELLAS(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; ...Commenta per primo E' un'a km 0 quella che scenderà in campo dal 1' contro l' Hellas: Acerbi , Bastoni , Darmian , Dimarco e Gagliardini , 5 giocatori su 11 sono nati in Lombardia.L'infortunio di Barella è una brutta tegola per Simone Inzaghi: quante gare salterà il centrocampista dei nerazzurri ...Inter - Hellas Verona: ecco le formazioni ufficiali del match della diciottesima giornata di Serie A 2022/23 in programma alle ore 20.45.