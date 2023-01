Inter-Verona sabato 14 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’che sembrava rientrata nella corsa scudetto battendo il Napoli potrebbe esserne uscita facendosi raggiungere due volte dal Monza, un pareggio che harotto la striscia di tre vittorie consecutive della squadra di Inzaghi che in campionato non sta trovando la continuità necessaria per accorciare la classifica e che ha dovuto faticare anche contro il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Quattro di queste parecipazioni sono arrivate contro l'(un gol e tre passaggi vincenti), più ... Dal suo esordio nel massimo campionato (2018/19) solo contro Sassuolo (sette) e(sei) la ...L'ultimo match della giornata saràdelle 20.45: ai microfoni Massimo Barchiesi e Fulvo Collovati. Fino alla chiusura, alle 23.30, gli opinionisti Sebino Nela e Filippo Grassia ...L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha titolato nella sua prima pagina, in taglio basso centrale, sulle due milanesi: "Milan e Inter, trappole verso la Supercoppa".Inter vogliosa di strappare i tre punti in questa giornata di Serie A per riscattare il deludente pareggio contro il Monza arrivato nei minuti finali di partita. Ad attendere a San Siro i nerazzurri c ...