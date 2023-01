Inter Verona LIVE 1-0 | botta alla testa per Gagliardini

fcinter1908

Commenta per primo Ilaffronta oggi l'a San Siro. A pochi minuti dal match Fabio Depaoli ha parlato ai microfoni di Dazn , con parole di elogio nei confronti di Marco Zaffaroni . 'E' una persona di poche ...Tutto pronto a San Siro per l'anticipo delle 20:45 frae Hellas, valido per la penultima giornata d'andata di Serie A. Inzaghi ritrova Calhanoglu a centrocampo, con Barella in panchina. Dzeko e Lautaro Martinez in attacco. Zaffaroni invece ... UFFICIALE – Inter-Verona, formazioni: c’è Calhanoglu dal 1'. Dzeko-Lautaro in attacco ma domani giochiamo con il Verona. Andrà in campo la miglior squadra possibile: abbiamo degli acciacchi che stiamo monitorando ogni giorno, ma domani andrà in campo una squadra super competitiva". Lo ...L'ultima settimana dell'Inter non è stata troppo positiva. Dopo il pareggio di Monza è arrivata la qualificazione a singhiozzo in Coppa Italia con il Parma, ma stasera si torna in campo e c'è l'occasi ...