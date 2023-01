Inter - Verona diretta | ora LIVE la partita di oggi

L'ospita ilcon la volontà di ottenere un successo prezioso, agganciare la Juventus e tenersi stretta la zona Champions. La formazione di Inzaghi deve guardarsi le spalle, dove ci sono ...Commenta per primo(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic,...Di seguito le ultime dai campi su Inter-Hellas Verona raccolte dagli inviati di TMW: Inter-Hellas Verona - Sabato 14 gennaio, ore 20.45, stadio Meazza .Dopo la vittoria sofferta in Coppa Italia contro il Parma, l'Inter di Inzaghi proverà a riprendere la marcia in campionato. Per farlo, il tecnico si affiderà con ogni probabilità a Dzeko in attacco co ...