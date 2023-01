Inter - Verona 1 - 0 diretta | gol di Lautaro Martinez al 3'

fcinter1908

Tutto pronto a San Siro per l'anticipo delle 20:45 frae Hellas, valido per la penultima giornata d'andata di Serie A. Inzaghi ritrova Calhanoglu a centrocampo, con Barella in panchina. Dzeko e Lautaro Martinez in attacco. Zaffaroni invece ...L'di Inzaghi ospita ilcon la volontà di ottenere un successo prezioso, agganciare la Juventus e tenersi stretta la zona Champions. La formazione di Inzaghi deve guardarsi le spalle, dove ... UFFICIALE – Inter-Verona, formazioni: c’è Calhanoglu dal 1'. Dzeko-Lautaro in attacco INTER-HELLAS VERONA 1-0 (3' Lautaro Martinez) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-HELLAS VERONA IL GOL DI LAUTARO: Percussione di Mkhitaryan che apre la difesa veronese e serve ...L’Inter apre subito le danze a San Siro contro il Hellas Verona. Al 3' Gagliardini calcia dal limite ma il tiro viene rimpallato dalla difesa scaligera. Il pallone arriva a Lautaro Martinez che contro ...