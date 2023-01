Inter | Marotta e quel piano B che i tifosi vorrebbero evitare

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’, in attesa di sfidare il Verona, è impegnato in una serie di valutazioni sul futuro di alcuni giocatori. Un top player si allontana. Sono giorni intensi in casa. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria ai danni del Parma in Coppa Italia, stasera ospiterà il Verona con l’obiettivo di vincere e raggiungere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...cui si saprà se il centrale resterà o no all'. Gleison Bremer © LaPresseMolti tifosi nelle ultime ore hanno etichettato Bremer come un vero e proprio rimpianto per i nerazzurri. Giuseppe...Nel corso della scorsa estatee Ausilio hanno rifiutato molte offerte importanti da parte ... L'ha presentato la sua ultima offerta di rinnovo e non sembra intenzionata ad aumentarla ...Il difensore slovacco, in scadenza di contratto a giugno, non ha ancora dato una risposta alla dirigenza nerazzurra ...Novità per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Ecco gli ultimi sviluppi che arrivano dalla Spagna in merito ad una proposta di scambio che Marotta è pronto a fare al ...