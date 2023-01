Inter | Lukaku a riposo contro l’Hellas Verona | obiettivo Supercoppa

Le formazioni ufficiali di- Verona(3 - 5 - 2): Onana, Bastoni, Acerbi, Skriniar; ... Indisponibili: Brozovic, Handanovic,, Dalbert. Squalificati: - . Diffidati: - . VERONA (3 - 4 - ...L'cerca rinforzi in attacco. Non è un segreto che la società nerazzurra si stia muovendo sul ... Il casopotrebbe ripresentarsi a fine campionato con la società che dovrà decidere come ...L'Inter è pronta per ospitare l'Hellas Verona per il match di Serie A. I nerazzurri scelgono Gagliardini a centrocampo con Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, invece, giocano Dzeko e Lautaro con Luka ...Di seguito le ultime dai campi su Inter-Hellas Verona raccolte dagli inviati di TMW: Inter-Hellas Verona - Sabato 14 gennaio, ore 20.45, stadio Meazza .