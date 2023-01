Inter | Inzaghi | «Dobbiamo ragionare di gara in gara»

(Di sabato 14 gennaio 2023) Le parole di Simoneprima del calcio d’inizio diMonza: «Abbiamo qualche problema in mezzo, in Coppa eravamo contati» Il tecnico dell’Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Monza. Di seguito le sue parole. DUE GARE IN POCHI GIORNI – «Il calendario lo impone. Abbiamo giocato 120 minuti martedì, orafare questa importantissima partita e poi avremo la Supercoppa». CENTROCAMPO – «Abbiamo qualche problema in mezzo, in Coppa eravamo contati. Oggi Calhanoglu e Barella hanno dato la disponibilità pur avendo piccoli problemini. Calhanoglu partirà titolare, con Barella vedremo ma c’è anche Asllani». VINCERE PER RESTARE IN CORSA SCUDETTO – «Sì, ma noi guardiamo a noi stessi e alla singola partita. Sappiamo di avere tante partite ...

