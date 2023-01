Inter-Dybala | l’errore di valutazione che toglie un 10 a Inzaghi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 gennaio 2023) La Gazzetta dello Sport torna sul mancato arrivo all’die sul grande errore didei nerazzurri per il numero 10 giallorosso La Gazzetta dello Sport torna sul mancato arrivo all’die sul grande errore didei nerazzurri per il numero 10 giallorosso. Asarebbe servito eccome un dieci. La società ha esitato per la Joya anche per una questione di controllo delle spese e pensando che la sua tenuta fisica potesse minare le sue prestazioni in campo. Per la rosea sarebbe stato il colpo ideale sia in campo e sia per il bilancio come investimento potendolo prelevare a zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.