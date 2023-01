(Di sabato 14 gennaio 2023) A pochi giorni dall'approvazione europea della farina di grillo, alcuni esperti su Science rilanciano l'appello per incrementare gli allevamenti di, tanto in ambito dell'alimentazione umana che in quella animale. Non dimenticando però i nodi da sciogliere

... che lavora a la 7 A malapena la " Europa" ha dato il via libera aglicome alimento, lei fa sapere al mondo quanto sono buoni, che è "natirale". Si prodigano per l'Agenda - ...Un regolamento che autorizza il consumo e la commercializzazione deglinon significa che ... ma solo che chi vuole, una volta appurato che non facciano male, possa scegliere die che ...Dopo il via libera della Ue molte aziende si stanno attrezzando per entrare in questo mercato. "Le locuste non sostituiranno gli gnocchi della nonna, ...Cartello affisso nel ristorante Hostaria del Viale, ad Albenga: “Non utilizziamo farina di grilli”. Lo chef Federico Scardina: “Se qualcuno in Europa è amante ...