Insegue e picchia infermiera perché non le ha dato la precedenza | la follia di una paziente al pronto soccorso di Bari

(Di sabato 14 gennaio 2023) Unaha aggredito un’deldell’Ospedale Di Venere diieri, 13 gennaio,non le hanell’accesso alle visite. «I codici rossi sono più gravi e hanno larispetto agli altri», ha spiegato l’all’utente che si era presentata con «una banale ferita al dito». Scatenando così l’ira dellache prima le ha lanciato il mouse del computer in faccia, poi l‘ha presa a calci, l’ha inseguita minacciandola finché l’è riuscita a trovare rifugio in uno spogliatoio. A darne notizia è l’Asl diche riferisce le condizioni in cui si trova ora l’: «Ha riportato ...

Una paziente ha aggredito un'infermiera del pronto soccorso dell' Ospedale Di Venere di Bari ieri, 13 gennaio, perché non le ha dato precedenza nell'accesso alle visite. "I codici rossi sono più gravi ...Le ha lanciato un mouse del computer in faccia e l'ha presa a calci. Una giovane infermiera in servizio all'ospedale Di Venere di Bari è stata aggredita venerdì da una paziente fino a quando la donna ...Le ha lanciato un mouse del computer in faccia e l’ha presa a calci. Una giovane infermiera in servizio all’ospedale Di Venere di Bari è stata aggredita venerdì da una paziente fino a quando la donna ...La giovane vittima è stata presa a calci e la paziente che non voleva aspettare il suo turno le ha lanciato contro un mouse. È accaduto all’ospedale Di Venere ...