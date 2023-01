Inno dell’Urss al congresso | le imbarazzanti scuse della Cgil

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 14 gennaio 2023) La notizia data per prima da questo nostro giornale, stamattina ha smosso una noiosa giornata di gennaio. E in effetti non poteva essere altrimenti. Mica capita tutti i giorni di sentire ad una riunionel’dell’Unione Sovietica, quella del socialismo reale, dei milioni di morti epovertà assoluta (chiedere agli ex Stati sovietici per conferma). Per di più, il tutto alla presenza del segretario generale Maurizio Landini che come gli altri si è ben guardato dal fermare questa apologia del comunismo che fu. Applaudendo sorridente. A sparare a dichiarazioni incatenate contro il sindacato è Fratelli d’Italia. “Vi sembra normale che il nuovo segretario di sezionebolognese venga salutato alla presenza di Landini con l’dell’ex Urss?”, si ...