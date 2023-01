Inflazione | il peso degli aumenti schiaccia le pmi

Leggi su iltempo

(Di sabato 14 gennaio 2023) Dal supermercato al bar, dal benzinaio al ristorante, il passo è breve quando c'è di mezzo l'. La prova? Nel fatto che aumentano i costi dei servizi pubblici locali per le piccole e medie imprese. Dall'analisi realizzata da Unioncamere in collaborazione con Bmti e Ref Ricerche sull'evoluzione delle principali tariffe per i servizi pubblici locali pagate dalle pmi italiane, emerge infatti un aumento medio del +76,9% tra il 2021 e il 2022. Glidi costo più marcati, pari al +124,6%, sono stati sostenuti dai ristoranti mentre più moderato l'aumento per i bar, con una variazione pari a +56,5% rispetto all'anno precedente. Lo scorso anno, nel 2022 glisono dipesi soprattutto dall'andamento del costo della fornitura di energia elettrica e gas naturale, rispettivamente cresciuti del +132,2% e +90,5%. I rialzi ...