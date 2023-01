Incidenti | l' auto cappotta | 62enne muore nel Modenese

Un uomo di 62 anni ha perso la vita la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, in un incidente stradale avvenuto a Pievepelago, sull'Appennino modenese. L'sulla quale viaggiava ha cappottato. La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Il conducente del mezzo è deceduto sul colpo, come constatato sul posto dai ...Sale a tre il bilancio delle vittime disulla strada in provincia di Modena. Uno nel capoluogo, in cui ha perso la vita il giovane ...è ribaltato dopo avere perso il controllo della sua, ...Modena, 14 gennaio 2023 – Tragedia questa notte a Pievepelago in via Isola Lunga, sull’Appennino Modenese. Poco dopo la mezzanotte un'auto è finita fuori strada cappottando in un terribile incidente s ...CARPINETI (Reggio Emilia) – Poco prima delle 4.30 di sabato, 14 gennaio, un incidente avvenuto in località Branciglia ha visto un giovane autista lievemente ferito, mentre l’uscita di strada ha portat ...